США потребовали к лету завершить украинский конфликт

Источник:
ТАСС
371 5
Белый дом
Фото: © The White House

США стремятся к завершению конфликта на Украине к лету и будут оказывать давление, чтобы достичь цели, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«США предлагают завершить войну до начала лета и, вероятно, будут оказывать давление в соответствии с этим графиком. <...> Почему именно до лета? Как мы понимаем, тут влияют их внутренние вопросы, которые станут для них более актуальными», — приводят ТАСС заявление Зеленского.

Речь идет о промежуточных выборах в Конгресс США, которые пройдут в ноябре 2026 года. Демократы рассчитывают вернуть контроль над американским парламентом и тогда властные полномочия президента США будут ограничены.

Зеленский пожаловался на российские бомбардировки

Ранее спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев допустил, что российско-украинский конфликт завершится в течение 2026 года.

Политика #Мир
