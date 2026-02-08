США потребовали к лету завершить украинский конфликт

США стремятся к завершению конфликта на Украине к лету и будут оказывать давление, чтобы достичь цели, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«США предлагают завершить войну до начала лета и, вероятно, будут оказывать давление в соответствии с этим графиком. <...> Почему именно до лета? Как мы понимаем, тут влияют их внутренние вопросы, которые станут для них более актуальными», — приводят ТАСС заявление Зеленского.

Речь идет о промежуточных выборах в Конгресс США, которые пройдут в ноябре 2026 года. Демократы рассчитывают вернуть контроль над американским парламентом и тогда властные полномочия президента США будут ограничены.

Ранее спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев допустил, что российско-украинский конфликт завершится в течение 2026 года.