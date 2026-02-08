НАВЕРХ
Появилась новая схема обмана с доставкой «подарков»

Источник:
РИА Новости
Фото: © Sibnet.ru

Мошенники начали звонить россиянам под видом курьеров и предлагать доставку подарка ко дню рождения.

При этом злоумышленники в ходе разговора просят для сверки продиктовать «код посылки». На самом деле с помощью этого кода мошенники получают доступ к личным данным и могут использовать их для дальнейших преступных действий, пишет РИА Новости.

Эксперты компании Angara Security в комментарии агентству отметили, что преступники обновили сценарий с фальшивой курьерской доставкой и усилили «социальную привязку», рассказывая жертве, что отправителем якобы является родственник получателя.

Считается, что в дни своего рождения люди чаще бывают расслабленными и в целом менее внимательны, что повышает риск попасть в ловушку.

