Опубликовано 360-градусное видео Samsung Galaxy S26 Ultra

Грядущий флагманский смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra показали со всех сторон, соответствующее видео опубликовал в соцсети X известный инсайдер Эван Бласс.

Самое заметное отличие от предшественника — блок камер, который получил другое визуальное оформление. Кроме этого, углы смартфона получили дополнительное закругление. В остальном дизайн напоминает предыдущее поколение.

Ожидается, что корпус Samsung Galaxy S26 Ultra будет тоньше предшественника — 7,9 миллиметра вместо 8,2 миллиметра. Что касается аппаратных изменений, то здесь главным станет появление более мощного чипа — Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Презентация серии Galaxy S26 должна состояться 25 февраля, а старт продаж ожидается спустя несколько недель после официального выхода. Помимо Samsung Galaxy S26 Ultra, производитель также представит базовый Galaxy S26 и Galaxy S26 Plus.