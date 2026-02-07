Президент США Дональд Трамп проведет первое заседание Совета мира 19 февраля, его темой станет мирное урегулирование конфликта в секторе Газа.

Администрация Белого дома планирует предложить на заседании открыть сбор средств на восстановление сектора Газа, передает Axios со ссылкой на американского чиновника и дипломатов из четырех стран, входящих в состав совета.

Совет мира (Board of Peace) — новая международная структура, созданная Трампом в начале 2026 года. Подписание устава организации состоялось в Давосе 22 января 2026 года. Совет мира создан с целью обеспечения стабильности и мира в регионах, где разгорелись конфликты.

Приглашение войти в организацию получили 58 стран, включая Россию. Членство на постоянной основе предполагает вступительный взнос в 1 миллиард долларов. Сейчас в состав совета входят 27 государств.