НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Трамп проведет первое заседание Совета мира

Источник:
Axios
269 1
Президент США Дональд Трамп
Фото: © White House

Президент США Дональд Трамп проведет первое заседание Совета мира 19 февраля, его темой станет мирное урегулирование конфликта в секторе Газа.

Администрация Белого дома планирует предложить на заседании открыть сбор средств на восстановление сектора Газа, передает Axios со ссылкой на американского чиновника и дипломатов из четырех стран, входящих в состав совета.

Совет мира (Board of Peace) — новая международная структура, созданная Трампом в начале 2026 года. Подписание устава организации состоялось в Давосе 22 января 2026 года. Совет мира создан с целью обеспечения стабильности и мира в регионах, где разгорелись конфликты.

Приглашение войти в организацию получили 58 стран, включая Россию. Членство на постоянной основе предполагает вступительный взнос в 1 миллиард долларов. Сейчас в состав совета входят 27 государств.

Совет мира: как Трамп стал директором планеты
Еще по теме
Зеленский пожаловался на российские бомбардировки
Россия отвергла предложение США по Запорожской АЭС
США назвали условие для нового договора о ядерных силах
Лавров обвинил режим Зеленского в покушении на замначальника ГРУ
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Кремль оценил отказ Индии от российской нефти
США объявят войну России при нарушении перемирия на Украине
Названы самые мощные в мире Android-смартфоны
Lada Azimut удивила нахождением в Китае. ВИДЕО
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Завалило по крышу: Камчатка выкапывается из снега
Невероятные северные сияния. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Самое обсуждаемое
27
США объявят войну России при нарушении перемирия на Украине
21
Трамп предотвратил ядерную войну между Россией и Украиной
18
«Новый краш соцсетей» Галкин выложил фото с Пугачевой
16
США подняли тревогу из-за российского Ил-76 на Кубе
15
Украинцы осознали связь ударов по РФ с отсутствием света в Киеве