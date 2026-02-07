НАВЕРХ
Зеленский пожаловался на российские бомбардировки

Sibnet.ru
Президент Украины Владимир Зеленский
Энергетическая инфраструктура на Украине получили значительные повреждения в результате российских атак, заявил президент Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

Украинский лидер отметил, что повреждения объектов энергетики привели к отключениям электричества по всей стране и призвал западные страны оказать «реальное давление на Россию».

Минобороны России 7 февраля сообщило, что российские военные нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, а также объектам энергетики и транспорта, которые используются в интересах ВСУ.

Во время операции военные задействовали аэробаллистические гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и беспилотники. После этого в большинстве регионов Украины начались аварийные отключения света.

