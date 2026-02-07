НАВЕРХ
Nvidia заморозит выпуск новых видеокарт

Источник:
The Information
Видеокарта
Фото: © Sibnet.ru

Компания Nvidia не будет представлять новые потребительские видеокарты в 2026 году, а также откажется от выпуска серии RTX 50 Super.

Nvidia рассчитывала выпустить в текущем году модели серии RTX 5000 Super, а также анонсировать выход следующей флагманской линейки видеокарт RTX 6000 на архитектуре Rubin, релиз которых был намечен на начало 2027 года, пишет The Information со ссылкой на источники.

Решение принято на фоне дефицита чипов памяти, который был спровоцирован бумом дата-центров для искусственного интеллекта. Nvidia намерена перераспределить производственные мощности, чтобы удовлетворить спрос на процессоры для ИИ.

Если информация инсайдеров подтвердится, то 2026 год станет первым за последние тридцать лет без выхода на рынок новых графических процессоров Nvidia. При этом компания вернет в производство старые графические процессоры.

Так, Nvidia планирует вернуть в производство видеокарты GeForce RTX 3060, которые дебютировали еще в феврале 2021 года как бюджетный вариант. Более того, на рынке уже появились новые версии ускорителей GeForce GTX 1660 Super, GTX 1050 Ti и GTX 1050.

