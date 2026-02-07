Раскрыта дата выхода iPhone 17e

Недорогой смартфон iPhone 17e презентуют 19 февраля, соответствующую дату раскрыли производители мобильных аксессуаров.

Если производитель не изменит своим традициям, поставки очередного смартфона начального уровня начнутся спустя несколько дней после презентации, пишет издание Macwelt. При этом Apple не будет организовывать отдельную презентацию для анонса.

Известно, что новая модель получит одну камеру. Также предполагается, что iPhone 17e будет оснащен новой моделью процессора A19. За связь в смартфоне будет отвечать C1X — второе поколение фирменного модема Apple.

Кроме этого, iPhone 17e получит 6,1-дюймовый OLED-экран без «челки». Устройство будет поддерживать технологию MagSafe с поддержкой беспроводной зарядки мощностью до 25 Вт. Предположительная стоимость смартфона составит около 600 долларов.