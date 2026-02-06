Золотовалютные резервы России установили исторический рекорд

Объем российских золотовалютных резервов России установил очередной рекорд — на начало февраля показатель составил 826,8 миллиарда долларов США, сообщается на сайте Банка России.

При этом 23 января 2026 года они составляли 786,9 миллиарда долларов. Таким образом, международные резервы России за неделю увеличились на 5,1% и впервые превысили 800 миллиардов. Регулятор отметил, что рост произошел «в основном из-за положительной переоценки».

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, в основном состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Страны Запада после начала спецоперации на Украине ввели санкции против Банка России. Из-за этого порядка 300 миллиардов долларов из российских резервов заморожены и недоступны регулятору.