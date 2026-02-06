НАВЕРХ
Китай создал микроволновое оружие против спутников

Источник:
SCMP
Спутники Starlink
Спутники Starlink
Фото: © SpaceX

Китайские ученые из Северо-Западного института ядерных технологий разработали микроволновое оружие, способное вывести из строя спутники Starlink.

Установка способна выдавать 20 гигаватт мощности в течение минуты, пишет SCMP. Такое воздействие повреждает спутники, работающие на низкой околоземной орбите. В частности, к ним относятся Starlink, которые запускаются компанией SpaceX.

Вес микроволновой установки составляет пять тонн, ее можно смонтировать на шасси грузовика, а также на самолете, корабле или космическом аппарате. Однако для базирования в космосе для нее потребуется мощный источник энергии.

Китай считает глобальную спутниковую сеть Starlink угрозой национальной безопасности. На сегодня компания вывела на орбиту уже более 9 тысяч спутников. При этом формально гражданские аппараты Starlink используют для военной разведки и связи.

Оборона #Оружие
