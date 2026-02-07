НАВЕРХ
Max заменит пенсионное удостоверение

Источник:
Sibnet.ru
225
Мессенджер Max
Фото: © Sibnet.ru

Компания Х5, управляющая торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», запустила подтверждение статуса пенсионера через мессенджер Max на кассах самообслуживания, сообщила пресс-служба ретейлера.

«X5 первой среди ретейлеров запустила сервис подтверждения статуса пенсионера через мессенджер Max на кассах самообслуживания», — говорится в сообщении компании.

Решение поможет упростить получение социальных скидок для пенсионеров. После подтверждения статуса пенсионера через Max соответствующая скидка применяется автоматически.

Новый сервис позволяет пенсионерам подтверждать свой статус самостоятельно на кассе самообслуживания, без предъявления бумажных документов и без ожидания сотрудника магазина.

На текущий момент сервис доступен в тестовом режиме на кассах самообслуживания в магазинах «Пятерочка» и «Перекресток» в Москве. В начале марта решение будет подключено во всех магазинах этих торговых сетей.

Экономика #Торговля
