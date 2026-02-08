Минздрав утвердил минимальные баллы для поступления в медвузы

Минздрав России утвердил обязательные требования к результатам единого государственного экзамена для абитуриентов, поступающих в медицинские университеты страны, говорится в приказе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Согласно новым правилам, минимальные проходные баллы варьируются в зависимости от выбранной специальности и конкретного вуза. Так, для зачисления в Первый Московский государственный медицинский университет имени Сеченова на направление «Лечебное дело», «Педиатрия» или «Стоматология» потребуется набрать не менее 55 баллов по русскому языку, биологии и химии.

На «Сестринское дело» в этом же вузе порог ниже — 40 баллов по каждому из трех указанных предметов, а для «Фармации» установлен минимум в 45 баллов, приводит «Российская газета» содержание документа.

Рособрнадзор установил минимальные баллы ЕГЭ на 2026 год

Приказом также регламентированы минимальные баллы для поступления в другие медицинские учебные заведения в регионах России, что унифицирует приемную кампанию по всей стране.

Установленные значения определяют нижнюю границу для подачи документов, но онкурсный отбор на большинство специальностей традиционно проходит при значительно более высоких результатах ЕГЭ.