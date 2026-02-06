Вэнс заявил о формировании нового миропорядка во главе с США и Россией

Новый мировой порядок сейчас формируется под руководством американского лидера Дональда Трампа и активную роль в этом процессе играет России, заявил вице-президент США Джей Ли Вэнс в эфире The Megyn Kelly Show
Ведущая шоу Меган Келли спросила Вэнса, действительно ли «мы находимся в начале нового миропорядка», США отдаляются от Европы и «движутся в сторону кого-то другого, возможно даже в сторону России»?
«Сейчас действительно формируется новый миропорядок. Президент Трамп сознательно к этому стремился. Есть новый миропорядок в торговле, новый миропорядок в глобализации и в том, как мы инвестируем в собственную экономику, а не полагаемся на зарубежные цепочки поставок», — сказал Вэнс.
По его словам, Трамп «встряхнул» старые союзнические структуры. «НАТО, на мой взгляд, сегодня совершенно иное, чем 10 лет назад, благодаря лидерству президента. Так что да — президент оставляет свой отпечаток в мировой истории», — добавил Вэнс.
Он также отметил роль России в этом процессе. «Мы можем не соглашаться с Россией по одним вопросам, а по другим наши мнения могут совпадать. Я считаю, что это фундаментальная переориентация», — подчеркнул он.