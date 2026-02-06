Биткоин с начала года потерял четверть стоимости

Биткоин с начала 2026 года на биржах потерял четверть стоимости, его курс впервые с октября 2024 года снижался до 60 тысяч долларов, следует из результатов торгов.

Утром в пятницу, 6 февраля один биткоин стоил 64 806 долларов, показав падение на 9% за последние сутки. В течение дня курс опускался до 60 тысяч долларов – такого уровня не было с 10 октября 2024 года, приводит РИА Новости данные торгов на крупнейшей криптовалютной бирже Binance.

Портал CoinMarketCap, отслеживающий среднюю цену криптовалюты на более чем 20 биржах, подтверждает снижение: биткоин подешевел почти на 9% за сутки, до 64 791 доллара. За последнюю неделю стоимость биткоина рухнула на 16%.

В целом с начала 2026 года криптовалюта потеряла 26,7% своей стоимости, что вызывает особое беспокойство среди инвесторов.

Участники рынка связывают обвал Биткоина с выдвижением президентом США Дональдом Трампом своего кандидата на пост главы Федеральной резервной системы (ФРС). Кевина Уорша называют сторонником жесткой монетарной политики, поэтому инвесторы опасаются закручивания гаек, приводит «Коммерсантъ» мнение экспертов.

Негатива также добавил отчет Microsoft, который усилил переживания о формировании ИИ-пузыря на фондовом рынке и спровоцировал распродажи в технологическом секторе.