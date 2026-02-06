Лувр впервые показал смятую после кражи корону императрицы

Лувр восстановит поврежденную в ходе ограбления музея корону императрицы Евгении, сообщила пресс-служба музея.

Ограбление Лувра произошло 19 октября 2025 года. Музей лишился девяти бесценных предметов из коллекции украшений Наполеона и императрицы Жозефины. Драгоценности и преступники до сих пор не найдены.

Грабители выбросили корону императрицы Евгении, видимо, поняв, что в ней скрыт маячок для слежения. Но драгоценность получила серьезные повреждения.

Эксперты Лувра считают, что украшение было деформировано при извлечении грабителями из витрины через относительно узкий паз. Корона сохранила «почти полную целостность», что делает возможной ее реставрацию.

Корона императрицы Евгении в Лувре до ограбления Фото: © Department of Decorative Arts of the Louvre

Первоначально корона была украшена восемью декоративными элементами с бриллиантами и изумрудами, чередующимися с восемью золотыми орлами. Все декоративные элементы сохранились, хотя четыре из них оторвались от оправы, а некоторые деформированы. Был утерян один из золотых орлов. Отсутствуют только около десяти очень маленьких бриллиантов, украшающих ободок основания.

Корона была изготовлена ювелиром Александром-Габриэлем Лемонье в 1855 году для Евгении де Монтихо — супруги императора Наполеона III. Она украшена 1354 бриллиантами и 56 изумрудами, в качестве оправы использовалось желтое золото. Лувр приобрел драгоценность в 1988 году.