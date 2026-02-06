НАВЕРХ

Спортсменов из России обвинили в нарушении нейтральности перед ОИ

Четыре российских спортсмена: лыжники Савелий Коростелев, Дарья Непряева, фигурист Петр Гуменник и конькобежка Ксения Коржова — нарушили правила допуска на Олимпиаду, говорится в материале BBC Sport.

По данным BBC, Гуменник работал с тренером Ильей Авербухом, внесенным в украинский санкционный список, Коростелев фигурировал на сайте общества ЦСКА как «армейский» лыжник.

Непряева ездила на сборы в Крым в 2022 году, а Коржова а ставила лайки в соцсетях гимнасту Никите Нагорному, который работает в «Движении первых» и находится под санкциями США, Великобритании и ЕС.

Международный комитет (МОК) создал специальную комиссию по проверке атлетов на нейтральность. Все 13 россиян, которые выступят на ОИ-2026, эту проверку успешно прошли, получили официальные приглашения на Олимпиаду, а также выступали на международных соревнованиях в сезоне-2025/2026.

