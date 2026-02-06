Олимпийские игры — 2026 стартуют в Италии 6 февраля. В Милане и Кортина-д'Ампеццо разыграют 116 комплектов медалей в 16 дисциплинах.

Ожидается участие до 3 тысяч спортсменов из 92 олимпийских комитетов. Самые большие команды у США, Канады и Италии. От России выступят 13 атлетов в статусе индивидуальных нейтральных спортсменов.

Соревнования будут проходить в двух городах на севере Италии — в Милане и Кортина-д’Ампеццо: между ними около 260 километров по прямой. В стране будет задействовано 15 олимпийских объектов.

Церемония открытия Олимпийских игр-2026 начнется 6 февраля в 22.00 мск. Она получила название Armonia (в переводе – «Гармония»). Ожидается шоу с выступлением таких мировых звезд, как Мэрайя Кэри, Андреа Бочелли, Лаура Паузини.

В России права на официальный показ соревнований зимних Игр в Италии получил сервис Okko. Трансляции в Оkko будут бесплатными, но для того, чтобы их посмотреть, необходимо пройти регистрацию на платформе.