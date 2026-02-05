НАВЕРХ
Актуальная тема
Человек и космос
Актуальная тема
Человек и космос
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Магнитные бури планетарного масштаба начались на Земле

Источник:
Sibnet.ru
265 0

Магнитные бури планетарного масштаба начались на Земле, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Северное сияние
Фото: © пресс-служба ПАО «Газпром»

Уровень возмущений составляет G1, но в течение суток возможен рост до уровня G2-G3. Бури не имеют резко выраженной единичной причины и являются общей реакцией магнитосферы Земли на чрезвычайно высокую солнечную активность, наблюдающуюся с начала месяца.

Спусковым механизмом послужил приход накануне вечером края плазменного облака, выброшенного в космос 2 февраля во время крупнейшей за последние 1,5 года вспышки класса X8.1, отметили астрономы.

В ночной зоне западного полушария Земли наблюдались сильные полярные сияния, достигшие максимального уровня 10 по интенсивности. Яркое свечение было зафиксировано над всей территорией Канады и северными штатами США.

Тема: Человек и космос
Межзвездный объект 3I/ATLAS оставил органический след
Взрыв высшего уровня зафиксирован на Солнце. ВИДЕО
Марсианские организмы появились после «бомбардировки» из космоса
Гигантский объект в виде птицы заметили возле Солнца. ФОТО
смотреть все
Наука #Наука
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Кремль оценил отказ Индии от российской нефти
Нейросеть спонтанно основала собственную религию
США объявят войну России при нарушении перемирия на Украине
Остров Эпштейна: педофильский рай среди океана
Обсуждение (0)
Картина дня
Кремль сделал заявление о прекращении ДСНВ
России предложили вернуть «поезда апокалипсиса»
Дуров назвал условие закрытия Telegram
Минобрнауки резко сократило количество платных мест в вузах
О самом главном
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Стоит ли возвращаться к бывшим
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Как кошки выбирают место для сна
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Все статьи
Мультимедиа
Завалило по крышу: Камчатка выкапывается из снега
Невероятные северные сияния. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Самое обсуждаемое
27
США объявят войну России при нарушении перемирия на Украине
16
США подняли тревогу из-за российского Ил-76 на Кубе
15
Украинцы осознали связь ударов по РФ с отсутствием света в Киеве
14
Путин поэтически описал отношения России и Китая
14
Американский мессенджер внезапно стал популярен в России