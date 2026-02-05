Магнитные бури планетарного масштаба начались на Земле, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Фото: © пресс-служба ПАО «Газпром»

Уровень возмущений составляет G1, но в течение суток возможен рост до уровня G2-G3. Бури не имеют резко выраженной единичной причины и являются общей реакцией магнитосферы Земли на чрезвычайно высокую солнечную активность, наблюдающуюся с начала месяца.

Спусковым механизмом послужил приход накануне вечером края плазменного облака, выброшенного в космос 2 февраля во время крупнейшей за последние 1,5 года вспышки класса X8.1, отметили астрономы.

В ночной зоне западного полушария Земли наблюдались сильные полярные сияния, достигшие максимального уровня 10 по интенсивности. Яркое свечение было зафиксировано над всей территорией Канады и северными штатами США.