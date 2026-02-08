НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Доктор Мясников призвал россиян перейти на простую пищу

Источник:
Sibnet.ru
348 3
Вареный картофель
Фото: © Freepik.com

Врач и телеведущий Александр Мясников призвал россиян готовить и есть пищу из простых ингредиентов, чтобы избежать ожирения и сахарного диабета.

«Можно сколько угодно смеяться над образом жизни в СССР, над его борщами, котлетами, компотом и "рыбным днем" (...) Но в СССР людей с избыточным весом было 15%, а сегодня в России — 44%», — написал Мясников в своем телеграм-канале.

Он отметил, что людей с диабетом в Советском Союзе было в 10 раз меньше, чем в современной России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКартофель на диете:  бояться ли крахмала

По словам Мясникова, в СССР люди сами готовили еду из простых продуктов, например, из курицы или картошки. Ультрапереработанную же пищу обычный человек практически не ел.

Россиянам нужно вернуться в советские времена «хотя бы у cебя на кухне». «Пока пищевая промышленность и доставка готовой еды не превратили нас в желеобразных американцев», — предупредил доктор.

Еще по теме
Эксперт Bloomberg заявил об угрозе глобального голода
Психолог перечислила признаки зависимости от смартфона
В какую сторону люди чаще подворачивают ногу
Неизлечимый вирус Нипах покинул пределы Индии
смотреть все
Жизнь #Здоровье #Еда
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Lada Azimut удивила нахождением в Китае. ВИДЕО
Задержаны подозреваемые в покушении на генерала Алексеева
Американский мессенджер внезапно стал популярен в России
«Новый краш соцсетей» Галкин выложил фото с Пугачевой
Обсуждение (3)
Картина дня
Путин поблагодарил ОАЭ за помощь в аресте киллера
Лыжник Коростелев остановился в шаге от олимпийской медали
Страшный недуг разъел вооруженные силы Украины изнутри
Отказ ЕС от российского газа загнал Европу в зависимость от США
О самом главном
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Стоит ли возвращаться к бывшим
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Как кошки выбирают место для сна
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Все статьи
Мультимедиа
Завалило по крышу: Камчатка выкапывается из снега
Невероятные северные сияния. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Самое обсуждаемое
27
США объявят войну России при нарушении перемирия на Украине
22
Трамп предотвратил ядерную войну между Россией и Украиной
18
«Новый краш соцсетей» Галкин выложил фото с Пугачевой
16
США подняли тревогу из-за российского Ил-76 на Кубе
15
Украинцы осознали связь ударов по РФ с отсутствием света в Киеве