Врач и телеведущий Александр Мясников призвал россиян готовить и есть пищу из простых ингредиентов, чтобы избежать ожирения и сахарного диабета.

«Можно сколько угодно смеяться над образом жизни в СССР, над его борщами, котлетами, компотом и "рыбным днем" (...) Но в СССР людей с избыточным весом было 15%, а сегодня в России — 44%», — написал Мясников в своем телеграм-канале.

Он отметил, что людей с диабетом в Советском Союзе было в 10 раз меньше, чем в современной России.

По словам Мясникова, в СССР люди сами готовили еду из простых продуктов, например, из курицы или картошки. Ультрапереработанную же пищу обычный человек практически не ел.

Россиянам нужно вернуться в советские времена «хотя бы у cебя на кухне». «Пока пищевая промышленность и доставка готовой еды не превратили нас в желеобразных американцев», — предупредил доктор.