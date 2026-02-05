Кремль сделал заявление о прекращении ДСНВ

Москва продолжит ответственно относиться к сфере стратегических ядерных вооружений после прекращения ДСНВ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Действие договора заканчивается. Мы оцениваем это негативно, выражаем сожаление. <...> В любом случае Россия сохранит ответственный, внимательный подход по теме стратстабильности в области ядерных вооружений», — цитирует РИА Новости Пескова.

Также представитель Кремля ответил на вопрос, обсуждали ли эту тему накануне президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.

Китай занимает позицию, согласно которой его ядерный потенциал несопоставим с потенциалом США и России, и поэтому китайцы не хотят участвовать в переговорах, считают это нецелесообразным, рассказал Песков.

По его словам, Россия с уважением относится к такой позиции. И, конечно, как всегда, будет прежде всего руководствоваться своими национальными интересами, подчеркнул пресс-секретарь.