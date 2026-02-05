НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Кремль сделал заявление о прекращении ДСНВ

Источник:
РИА Новости
140 1
Кремль
Фото: Concierge.2C / CC BY-SA 3.0

Москва продолжит ответственно относиться к сфере стратегических ядерных вооружений после прекращения ДСНВ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Действие договора заканчивается. Мы оцениваем это негативно, выражаем сожаление. <...> В любом случае Россия сохранит ответственный, внимательный подход по теме стратстабильности в области ядерных вооружений», — цитирует РИА Новости Пескова.

Также представитель Кремля ответил на вопрос, обсуждали ли эту тему накануне президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЯдерное оружие теперь без ограничений

Китай занимает позицию, согласно которой его ядерный потенциал несопоставим с потенциалом США и России, и поэтому китайцы не хотят участвовать в переговорах, считают это нецелесообразным, рассказал Песков.

По его словам, Россия с уважением относится к такой позиции. И, конечно, как всегда, будет прежде всего руководствоваться своими национальными интересами, подчеркнул пресс-секретарь.

Еще по теме
Трамп признался, что придумал «дискомбобулятор»
Медведев отреагировал на окончание ДСНВ фразой «Зима близко»
Макрон запросил разговор с Путиным
ДСНВ истек: ядерное оружие теперь без ограничений
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Кремль оценил отказ Индии от российской нефти
Нейросеть спонтанно основала собственную религию
США объявят войну России при нарушении перемирия на Украине
Остров Эпштейна: педофильский рай среди океана
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Завалило по крышу: Камчатка выкапывается из снега
Невероятные северные сияния. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Самое обсуждаемое
27
США объявят войну России при нарушении перемирия на Украине
16
США подняли тревогу из-за российского Ил-76 на Кубе
15
Украинцы осознали связь ударов по РФ с отсутствием света в Киеве
14
Путин поэтически описал отношения России и Китая
14
Американский мессенджер внезапно стал популярен в России