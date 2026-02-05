Вакцину от ротавируса создали в России

Вакцину от ротавируса разработали в России, она готовится к выпуску, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила на пленарном заседании Совфеда.

«В части безопасности вакцинной, безопасности диагностической Российская Федерация абсолютно суверенна», – отметила Попова.

По ее словам, все вакцины в национальном календаре РФ являются исключительно отечественными.

Ротавирусная инфекция — это острое инфекционное заболевание, характеризующееся поражением желудочно-кишечного тракта по типу гастроэнтерита с обезвоживанием.

«Иммунизация против ротавируса — важный шаг в профилактике этого заболевания», — говорится в сообщении в телеграм-канале Роспотребнадзора.

Для вакцинации используют специальные капли, в которых есть слабые или неактивные вирусы. Для полной защиты нужно принять три дозы этих капель, как указано в инструкции. По данным ведомства, используются иностранные вакцины: «Ротатек» и «Ротарикс».