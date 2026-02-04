«Сибирь» крупно уступила «Нефтехимику»

Новосибирская «Сибирь» на домашнем льду в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ уступила нижнекамскому «Нефтехимику». Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:5.

Первый период прошел в равной борьбе, на перерыв команды ушли при ничейном результате 1:1. У «Сибири» заброшенной шайбой отличился Алексей Яковлев. Второй период стал для сибиряков провальным — они пропустили сразу четыре шайбы.

Тренерский штаб «Сибири» был вынужден поменять вратаря — вместо Антона Красоткина на лед вышел Михаил Бердин. Однако в третьем периоде новосибирский клуб смог отыграть только одну шайбу усилиями Чейза Приски.

«Второй период провалили и по броскам, и по вбрасываниям. Практически нигде не успевали. За третий период мы ребятам сказали спасибо. Но для того, чтобы вытащить игру, один гол забить — этого мало», — отметил главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков.

«Сибирь» после поражения с 51 баллом располагается на восьмой строчке Восточной конференции. Следующий домашний матч новосибирский клуб проведет 10 феврали против «Сочи».