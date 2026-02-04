НАВЕРХ

«Сибирь» крупно уступила «Нефтехимику»

Источник:
Sibnet.ru
174 0
ХК «Сибирь»
Фото: © пресс-служба ХК «Сибирь»

Новосибирская «Сибирь» на домашнем льду в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ уступила нижнекамскому «Нефтехимику». Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:5.

Первый период прошел в равной борьбе, на перерыв команды ушли при ничейном результате 1:1. У «Сибири» заброшенной шайбой отличился Алексей Яковлев. Второй период стал для сибиряков провальным — они пропустили сразу четыре шайбы.

Тренерский штаб «Сибири» был вынужден поменять вратаря — вместо Антона Красоткина на лед вышел Михаил Бердин. Однако в третьем периоде новосибирский клуб смог отыграть только одну шайбу усилиями Чейза Приски.

«Второй период провалили и по броскам, и по вбрасываниям. Практически нигде не успевали. За третий период мы ребятам сказали спасибо. Но для того, чтобы вытащить игру, один гол забить — этого мало», — отметил главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков.

«Сибирь» после поражения с 51 баллом располагается на восьмой строчке Восточной конференции. Следующий домашний матч новосибирский клуб проведет 10 феврали против «Сочи».

Еще по теме
«Сибирь» по буллитам обыграла «Ак Барс»
«Сибирь» в необычной форме проиграла «Трактору»
«Сибирь» обыграла «Динамо» и продлила победную серию
Кто такие праворукий и леворукий хоккеисты
смотреть все
Спорт #Хоккей #Новосибирск
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Истории
info.sibnet.ru
Почему киберспорт полезен ребенку
13.09.2025 12:52
Ключевская сопка
Суд приговорил гида к 4,5 годам из-за гибели 8 туристов на Камчатке
14.08.2025 12:33
Николай Тотмянин
Капитан сборной РФ по альпинизму умер после возвращения с пика Победы
13.08.2025 10:45
Футбол
Топ-10 футбольных трансферов лета-2025
31.07.2025 07:47
Вокруг спорта
Михаэль Шумахер
Михаэль Шумахер больше не прикован к постели
26.01.2026 16:13
Российские паралимпийцы
Российских паралимпийцев допустили к участию с флагом и гимном
27.09.2025 14:46
послематчевые рукопожатия в хоккее
Рукопожатие в спорте: больше, чем просто жест
09.09.2025 20:02
Александр Овечкин
США рассматривали возможность высылки Овечкина из страны
10.08.2025 15:45
Девушка дня
Банк России
Совет директоров Банка России примет решение по ключевой ставке
25.04.2025 10:16
Кайла Симмонс
Самая сексуальная в мире волейболистка. ФОТО
18.08.2023 17:08
info.sibnet.ru
Теннисистка Кудерметова отблагодарила подписчиков откровенным фото
14.07.2023 18:29
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
Обсуждение (0)
Картина дня
Евросоюз заявил, что находится в состоянии войны с Россией
Путин поэтически описал отношения России и Китая
Нефтегазовые доходы российского бюджета упали до минимума
Школьница в Красноярске подожгла одноклассников
Мультимедиа
Завалило по крышу: Камчатка выкапывается из снега
Невероятные северные сияния. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Топ комментариев

колобок11

"...стал секретарем учрежденного совета по инновационному и технологическому развитию «Единой России»....

Николай 1983

И в какой стране он стал секретарем? Из США, ведь там штаб американской партии «Единая Россия». Ведь...

kraft1

Россия во всем мире строит и обслуживает АЭС около 80% и если Россию исключить, то МАГАТЭ можно закрывать.

pepelmetal

На ведро ходят, а всё туда же