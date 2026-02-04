Нефтегазовые доходы российского бюджета упали до минимума

Нефтегазовые доходы бюджета в январе 2026 года составили 393 миллиарда рублей, что стало минимальным месячным показателем с августа 2020 года, сообщила пресс-служба Минфина.

По сравнению с январем 2025 года показатель упал почти в два раза. Так, год назад нефтегазовые доходы бюджета составили 789 миллиардов рублей. Снижение доходов связано с падением цен на нефть и укреплением рубля.

Снижение нефтегазовых доходов в январе стало продолжением тренда 2025 года, когда доходы от продажи нефти и газа сократились на 24%, достигнув 8,48 триллиона рублей — самого низкого уровня с 2020 года.

Согласно плановым цифрам, нефтегазовые доходы в 2026 году должны составить 8,92 триллиона рублей. Общие доходы федерального бюджета России в текущем году запланированы на уровне 40,283 триллиона рублей.