НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Плазменный фронт ударит по Земле

Источник:
Sibnet.ru
351 0

Первые возмущения, вызванные недавним всплеском солнечной активности, ударят по Земле 5 февраля, соответствующий прогноз опубликовала Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

За первые три дня февраля на Солнце было зарегистрировано пяти вспышек высшего класса X. Несмотря на исключительно высокий уровень активных процессов в зоне 4366, магнитные бури пока ожидаются слабыми.

Причина в том, что активные центры вышли в зону прямого воздействия на Землю только 3 февраля, в результате выбросы плазмы заденут планету по касательной, их основная масса пройдет мимо.

Активная область 4366 при этом продолжает расти. Если она произведет новые вспышки, то Землю ждут фронтальные удары солнечной плазмы. По оценкам астрономов, в зоне максимальных рисков для нашей планеты область 4366 будет находиться до конца недели. 

Еще по теме
Взрыв высшего уровня зафиксирован на Солнце. ВИДЕО
Марсианские организмы появились после «бомбардировки» из космоса
Гигантский объект в виде птицы заметили возле Солнца. ФОТО
Первую частную ракету запустят в космос в России
смотреть все
Наука #Космос
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Кремль оценил отказ Индии от российской нефти
Зафиксировано самое мощное в Солнечной системе извержение вулкана
Нейросеть спонтанно основала собственную религию
США объявят войну России при нарушении перемирия на Украине
Обсуждение (0)
О самом главном
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Стоит ли возвращаться к бывшим
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Как кошки выбирают место для сна
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Все статьи
Мультимедиа
Завалило по крышу: Камчатка выкапывается из снега
Невероятные северные сияния. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Самое обсуждаемое
27
США объявят войну России при нарушении перемирия на Украине
16
США подняли тревогу из-за российского Ил-76 на Кубе
15
Украинцы осознали связь ударов по РФ с отсутствием света в Киеве
14
Американский мессенджер внезапно стал популярен в России
13
Путин поэтически описал отношения России и Китая