Плазменный фронт ударит по Земле

Первые возмущения, вызванные недавним всплеском солнечной активности, ударят по Земле 5 февраля, соответствующий прогноз опубликовала Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

За первые три дня февраля на Солнце было зарегистрировано пяти вспышек высшего класса X. Несмотря на исключительно высокий уровень активных процессов в зоне 4366, магнитные бури пока ожидаются слабыми.

Причина в том, что активные центры вышли в зону прямого воздействия на Землю только 3 февраля, в результате выбросы плазмы заденут планету по касательной, их основная масса пройдет мимо.

Активная область 4366 при этом продолжает расти. Если она произведет новые вспышки, то Землю ждут фронтальные удары солнечной плазмы. По оценкам астрономов, в зоне максимальных рисков для нашей планеты область 4366 будет находиться до конца недели.