Стоит ли вкладывать деньги в покупку ювелирных украшений

Приобретение ювелирных изделий с целью заработка несет существенные риски, которые не всегда очевидны, предупредила доцент кафедры «экономика и финансы» Пермского национального исследовательского политехнического университета Юлия Карпович.

В условиях, когда цена на золото в конце января 2026 года впервые в истории превысила 5 тысяч долларов за унцию, а серебро также демонстрирует рекордный рост, интерес к драгоценностям как к активам выглядит вполне оправданным, считает Карпович.

«В современных реалиях ювелирные изделия можно рассматривать как долгосрочный — от десяти лет — способ сохранения капитала, но не как инструмент для быстрого заработка», — отметила эксперт.

Но, по ее словам, не все украшения могут быть инвестициями. Массовые ювелирные товары из сетевых магазинов практически не имеют инвестиционного потенциала. Для вложения средств стоит рассматривать винтажные изделия или работы известных домов, таких как Cartier, Tiffany, Graff или Фаберже.

Дело в том, что человек переплачивает за работу дизайнера, бренд и розничную наценку, которая может достигать 300–500% к стоимости металла и камней. При продаже с этой премией приходится расставаться, так как массовые изделия могут быть проданы только по стоимости камней и металла.

«Если же стоит задача просто защитить капитал от инфляции, то более простыми и ликвидными инструментами для этого традиционно служат золотые монеты или обезличенные металлические счета (ОМС)», — посоветовала Карпович.