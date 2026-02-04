НАВЕРХ
Манулы-старейшины умерли в Новосибирском зоопарке

Источник:
Sibnet.ru
Манул Зеленогорск в Новосибирском зоопарке
Манул Зеленогорск
Фото: © Новосибирский зоопарк

Знаменитые манулы-старейшины Зеленогорск и Караганда ушли из жизни разницей в 12 дней, сообщил Новосибирский зоопарк.

«Они оба были уже в очень почтенном возрасте — обоим было более 15 лет. В природе манулы живут в среднем 6–8 лет, в условиях зоологических парков — около 12 лет», — говорится в сообщении зоопарка.

По словам сотрудников, Зеленогорск и Караганда всегда позволяли публике понаблюдать за собой, хотя эти кошки — не большие любители излишнего внимания. Казалось, что они специально позировали перед фотографами и операторами.

Манул Караганда в Новосибирском зоопарке
Манул Караганда
Фото: © Новосибирский зоопарк

Эти самцы внесли огромный вклад в программу сохранения манулов. Каждый из них стал отцом нескольких десятков малышей. Сейчас их дети, внуки и правнуки живут в зоопарках Москвы, Барнаула и многих других российских городов, а также в Чехии, Франции, Германии, Польше, Японии.

В Новосибирском зоопарке манулы содержатся более 20 лет. Первых особей поймали на границе Тувы и Монголии. Первые котята родились в 1995 году. С тех пор кошки регулярно дают потомство. За эти годы в зоопарке появилось 64 детеныша.

Жизнь #Звери #Новосибирск
