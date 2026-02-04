Стартует новый раунд мирных переговоров по Украине

Второй раунд трехсторонних мирных переговоров между делегациями России, Украины и США стартует 4 февраля в Абу-Даби, дату ранее подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«По каким-то вопросам, безусловно, мы приблизились, потому что имели место обсуждения, разговоры, по каким-то вопросам легче находить точки соприкосновения. Есть вопросы, где сложнее находить точки соприкосновения», — отметил пресс-секретарь президента России.

Изначально новый раунд трехсторонних переговоров по Украине должен был начаться 1 февраля, однако его перенесли. Причиной переноса российская сторона назвала «стыковку графиков трех сторон». Ожидается, что переговоры продлятся два дня.

Российскую делегацию возглавит начальник Главного управления Генерального штаба ВС адмирал Игорь Костюков. В украинскую входят секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и руководитель офиса президента Кирилл Буданов.

На первой трехсторонней встрече, которая прошла в ОАЭ 23–24 января, американская делегация предложила сторонам прекратить атаки на объекты критической инфраструктуры. Президент США Дональд Трамп лично обратился с соответствующей просьбой к Владимиру Путину.

Москва согласилась на временный мораторий по объектам в Киеве и других украинских городах до 1 февраля. При этом Минобороны России 3 февраля отчиталось о массированном ночном ударе по украинским предприятиям ВПК и объектам энергетики.