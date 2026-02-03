Марсианские организмы появились после «бомбардировки» из космоса

Древняя жизнь на Марсе могла обитать в океанах, возникших благодаря «космической бомбардировке», соответствующую модель представили специалисты Института геохимии и аналитической химии РАН.

Кратер на поверхности Марса Фото: © NASA

Ученые смоделировали развитие молодой Солнечной системы. Оказалось, что Марс на тот момент получал рекордное количество воды, которая поступала на поверхность планеты «бомбардировкой» ледяными тела из-за орбиты Юпитера и внешнего пояса астероидов.

По оценке исследователей, поверхность Красной планеты примерно 3 миллиарда лет назад была покрыта стабильным океаном. Скорее всего, условия для возникновения марсианских организмов были оптимальными именно в этот период, пишут «Известия».

«Не исключено, что уровень организмов на Красной планете был сопоставим с теми, что в тот же период населяли Землю — простейшими одноклеточными организмами», — отметил научный сотрудник института Сергей Ипатов.

Данные моделирования сокращают временные и географические рамки поиска возможных следов древней микробной жизни на Марсе. Это позволяет увеличить шансы найти следы марсианских организмов, изучая породы соответствующего геологического возраста.