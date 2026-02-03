НАВЕРХ
Пенсионеры старше 80 лет получат повышенную двойную выплату

Источник:
ТАСС
Банкомат
Фото: © Sibnet.ru

Достигшие 80 лет россияне с 1 февраля начнут получать надбавку к страховой пенсии, сообщила доцент кафедры трудового права и права социального обеспечения Московского государственного юридического университета Мария Акатнова.

С 1 января этого года фиксированную выплату к страховой пенсии по старости проиндексировали на 7,6% — до 9584,69 рубля. При этом по закону предусмотрено ее повышение с 1 февраля на 100% для граждан старше 80 лет, напомнила эксперт в комментарии ТАСС.

Таким образом, повышенная фиксированная выплата для пенсионеров, достигших возраста 80 лет, составит 19 169,38 рубля. Кроме того, с 80 лет пенсионерам положена надбавка за уход, сумма которой с 1 января составляет 1413,86 рубля.

В 2026 году индексация пенсий в России будет трехкратной. 1 января на 7,6% повысили страховые пенсии по старости, по инвалидности и потере кормильца. 1 апреля корректировку пройдут социальные пенсии. С 1 октября на 4% пройдет перерасчет военных пенсий.

