Человек и космос
Человек и космос
Гигантский объект в виде птицы заметили возле Солнца. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
Таинственный объект, напоминающий по форме птицу, заметили возле Солнца, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Снимок загадочного объекта сделали с помощью телескопа LASCO. Отмечается, что гигантскую «птицу» видят возле Солнца не в первый раз — ранее она фиксировалась в мае 2025 года. При этом исследователи не понимаю, что это может быть.

На фотографии видна огненная «птица» или «летательный аппарат» с тянущимся за ним «пламенным следом». Объект парит над поверхностью Солнца на высоте около 2 миллионов километров.

Гигантский объект в виде птицы возле Солнца
Гигантский объект в виде птицы возле Солнца
Фото: © Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН

Согласно расчетам, размер «птичьего крыла» составляет около 150 тысяч километров. Если объект имеет физическую природу, то по своему масштабу он примерно в десять раз превосходит размер Земли.

По одной из версий, объект может представлять собой галактическую частицу — это заряженный высокими энергиями поток из глубин Галактики. Однако для окончательных выводов у астрономов недостаточно данных.

