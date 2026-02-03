Гигантский объект в виде птицы заметили возле Солнца. ФОТО

Таинственный объект, напоминающий по форме птицу, заметили возле Солнца, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Снимок загадочного объекта сделали с помощью телескопа LASCO. Отмечается, что гигантскую «птицу» видят возле Солнца не в первый раз — ранее она фиксировалась в мае 2025 года. При этом исследователи не понимаю, что это может быть.

На фотографии видна огненная «птица» или «летательный аппарат» с тянущимся за ним «пламенным следом». Объект парит над поверхностью Солнца на высоте около 2 миллионов километров.

Гигантский объект в виде птицы возле Солнца Фото: © Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН

Согласно расчетам, размер «птичьего крыла» составляет около 150 тысяч километров. Если объект имеет физическую природу, то по своему масштабу он примерно в десять раз превосходит размер Земли.

По одной из версий, объект может представлять собой галактическую частицу — это заряженный высокими энергиями поток из глубин Галактики. Однако для окончательных выводов у астрономов недостаточно данных.