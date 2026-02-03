НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Украина потребовала исключить Россию из МАГАТЭ

Источник:
РБК
495 4
МАГАТЭ
Фото: IAEA Imagebank / CC BY 2.0

Призыв министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля приостановить членство России в Совете управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) идет вразрез с Уставом МАГАТЭ, заявил постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Мне кажется, что не стоит уделять повышенное внимание этому высказыванию министра энергетики Украины. Киев регулярно выступает на международной арене с экзотическими требованиями, которые ставят в тупик даже его западных кураторов. Одной из таких навязчивых украинских идей является исключение России из состава Совета управляющих МАГАТЭ», — сказал РБК постпред.

По его словам, Украина сейчас уже не входит в состав совета, но в 2023–2025 годах, когда состояла в нем, «все время порывалась помешать» переназначению России.

Медведев заявил, что Зеленскому не сносить головы

«Однако официализировать это требование она так и не решилась в силу полнейшего отсутствия поддержки даже со стороны своих западных сторонников, которые продемонстрировали более ответственное отношение к судьбе МАГАТЭ, нежели Киев», — добавил Ульянов.

Еще по теме
Трамп анонсировал хорошие новости по миру на Украине
Украинцы осознали связь ударов по России с отсутствием света в Киеве
Скандальный президент Колумбии приедет на поклон к Трампу
Кремль назвал условие для переговоров с Зеленским
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Путин ввел мораторий на удары по Украине после просьбы Трампа
Власти объяснили изъятие квартиры у легкоатлетки Клишиной
Зафиксировано самое мощное в Солнечной системе извержение вулкана
Нейросеть спонтанно основала собственную религию
Обсуждение (4)
О самом главном
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Стоит ли возвращаться к бывшим
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Как кошки выбирают место для сна
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Все статьи
Мультимедиа
Завалило по крышу: Камчатка выкапывается из снега
Невероятные северные сияния. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Топ комментариев

колобок11

"...стал секретарем учрежденного совета по инновационному и технологическому развитию «Единой России»....

Николай 1983

И в какой стране он стал секретарем? Из США, ведь там штаб американской партии «Единая Россия». Ведь...

pepelmetal

Чипы из стиральных машин творят чудеса

DRAGONWAY

Все еще не поняли,что западу верить нельзя.Посмотрим во-что выльется данный жест