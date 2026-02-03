Призыв министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля приостановить членство России в Совете управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) идет вразрез с Уставом МАГАТЭ, заявил постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Мне кажется, что не стоит уделять повышенное внимание этому высказыванию министра энергетики Украины. Киев регулярно выступает на международной арене с экзотическими требованиями, которые ставят в тупик даже его западных кураторов. Одной из таких навязчивых украинских идей является исключение России из состава Совета управляющих МАГАТЭ», — сказал РБК постпред.

По его словам, Украина сейчас уже не входит в состав совета, но в 2023–2025 годах, когда состояла в нем, «все время порывалась помешать» переназначению России.

Медведев заявил, что Зеленскому не сносить головы

«Однако официализировать это требование она так и не решилась в силу полнейшего отсутствия поддержки даже со стороны своих западных сторонников, которые продемонстрировали более ответственное отношение к судьбе МАГАТЭ, нежели Киев», — добавил Ульянов.