Установлена дата весенних каникул у школьников

Минпросвещение дало рекомендации общеобразовательным школам по датам весенних каникул, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

«Общеобразовательным организациям рекомендуется провести весенние каникулы в период с 28 марта по 5 апреля 2026 года», — приводит РИА Новости слова Кравцова.

Зимние каникулы школьников длились с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.

в 2026 году россиян ожидают пять периодов длительных выходных по три дня подряд — в феврале, марте, мае и июне. Также отмечалось, что 4 ноября будет выходным днем.