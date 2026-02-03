НАВЕРХ
Установлена дата весенних каникул у школьников

Источник:
РИА Новости
Минпросвещение дало рекомендации общеобразовательным школам по датам весенних каникул, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

«Общеобразовательным организациям рекомендуется провести весенние каникулы в период с 28 марта по 5 апреля 2026 года», — приводит РИА Новости слова Кравцова.

Зимние каникулы школьников длились с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.

в 2026 году россиян ожидают пять периодов длительных выходных по три дня подряд — в феврале, марте, мае и июне. Также отмечалось, что 4 ноября будет выходным днем.

Жизнь #Образование
