Трамп анонсировал хорошие новости по миру на Украине

РИА Новости
Президент США Дональд Трамп
Фото: The White House / United States Government Work

Хорошие новости ожидаются в переговорах по украинскому урегулированию, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

«У нас много чего происходит… Думаю, у нас очень хорошо идут дела по Украине и России. Я впервые это говорю. Знаете, я думаю, у нас, возможно, будут хорошие новости», — приводит РИА Новости слова Трампа, сказанные им во время церемонии в Белом доме.

Он также раскритиковал ООН за низкий уровень вовлечения в процесс урегулирования конфликта на Украине.

Ранее прошел первый раунд переговоров трехсторонней рабочей группы с участием американских представителей. В закрытом режиме стороны обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Вашингтоном.

Кремль назвал условие для переговоров с Зеленским

Новый раунд переговоров запланирован на 4-5 февраля. Как отметили в Кремле, США признали, что без решения территориального вопроса рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это условие Москвы.

