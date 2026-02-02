«Сибирь» по буллитам обыграла «Ак Барс»

Новосибирская «Сибирь» на домашнем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграла казанский «Ак Барс» в серии буллитов. Встреча завершилась со счетом 3:2.

Новосибирцы были вынуждены отыгрываться — казанцы уже в первом периоде вышли вперед, забросив две шайбы. Однако «Сибирь» организовала погоню — во втором периоде сначала одну шайбу отквитал Антон Косолапов, а затем счет сравнял Максим Сушко.

Буллиты в послематчевой серии сумели реализовать только хоккеисты «Сибири» — вратарь сибиряков Михаил Бердин в серии бросков потащил два из двух, а Андрей Локтионов и Антон Косолапов забили свои попытки, оформив победу «Сибири».

«Сибирь» набрала 51 очко и располагается на восьмой позиции в таблице Восточной конференции. В следующем матче новосибирцы 4 февраля примут нижнекамский «Нефтехимик».