Кремль назвал условие для переговоров с Зеленским

«Интерфакс»
Президент Украины Владимир Украины
Фото: © пресс-служба президента Украины

Кремль настаивает, что контакты между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским возможны только в Москве, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Зеленский предлагает контакты, Путин сказал, что они возможны в Москве. Эта позиция остается нашей позицией», — приводит «Интерфакс» слова Пескова, сказанные им в ответ на вопрос, рассматривают ли в Кремле возможность организации встречи двух президентов на нейтральной территории.

Песков назвал позицию Москвы по этому вопросу «достаточно последовательной».

«Мы сохраняем свою открытость для переговоров. Ведется работа по линии рабочих групп. Мы это приветствуем и готовы дальше продолжать эту работу в интересах урегулирования на Украине», — отметил Песков.

Зеленский ранее отверг возможность визита в Москву. «Безусловно, это невозможно, чтобы я встречался с Путиным в Москве. Это было бы то же самое, что встретиться с Путиным в Киеве», — сказал он.

