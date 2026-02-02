НАВЕРХ
Правила возврата техники изменились в России

Sibnet.ru
Телевизоры
Фото: © Sibnet.ru

Новые правила возврата технически сложных товаров заработали в России с 1 февраля 2026 года, следует из внесенных ранее изменений в закон «О защите прав потребителей».

Раньше при возврате бракованной техники покупатель мог ориентироваться на цену нового товара. Теперь же, если товар оказался бракованным, покупатель может требовать разницу между ценой, которую он заплатил и стоимостью аналогичного товара той же степени износа.

Таким образом, продавцы при расчете суммы возврата сравнивают вещь не с новым товаром из магазина, а с подержанным. В частности, правило касается автомобилей, мотоциклов, ноутбуков, компьютеров, телевизоров, смартфонов и бытовой техники.

Также изготовитель больше не облагается штрафом, если он не выполнил требования потребителя по вине самого потребителя либо если между сторонами до суда было заключено соглашение.

Изменения коснулись и суммы неустойки за несвоевременный возврат, замену или другие невыполненные требования покупателя — теперь общая пеня не может превышать сумму, которую покупатель заплатил за товар.

