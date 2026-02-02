НАВЕРХ
Красноярский еж подтвердил прогноз сурка Фила

Источник:
Sibnet.ru
Ежик Потап из зоопарка «Роев ручей» делает прогноз на весну
Фото: © «Роев ручей»

Красноярский ежик Потап подтвердил прогноз североамериканского сурка Фила — в этом году не будет ранней весны, сообщила пресс-служба зоопарка «Роев ручей».

Для Потапа, который в отличие от диких ежей не ложится в спячку, подготовили две миски с любимыми личинками: одна под табличкой с солнышком (ранняя весна), другая — со снежинкой (затяжная весна).

Еж немного подумал и уверенно направился к миске со снежинкой. Вердикт Потапа: весна будет поздней.

Сурок Фил из штата Пенсильвания 2 февраля увидел свою тень, тем самым предсказав, что зима в США продлится еще шесть недель.

