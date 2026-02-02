Крупный бизнес предсказал ослабление рубля

Топ-менеджеры крупнейших компаний прогнозируют ослабление рубля к концу 2026 года, следует из совместного исследования, проведенного ВТБ и Школой финансов НИУ ВШЭ.

Опрошенные топ-менеджеры полагают, что к концу года доллар подорожает в среднем на 20 рублей — до 94 рублей. То есть рубль ослабнет более чем на 30% по сравнению с началом 2026 году, приводит РБК результаты опроса.

Но большинство опрошенных считают курс рубля плохо прогнозируемым в текущих условиях, отмечается в исследовании.

Основными факторами влияния на валютный курс в 2026 года, по мнению экспертов, станут — баланс экспорта и импорта в условиях санкций и ограничений, продажа валютной выручки экспортерами, валютные операции Минфина и ЦБ на открытом рынке, снижение ключевой ставки.