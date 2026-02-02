Валиева проиграла первый турнир после дисквалификации

Фигуристка Камила Валиева выступила на первом турнире после четырехлетней дисквалификации — на чемпионате России по прыжкам она остановилась на полуфинале.

В 1/4 финала личного турнира Валиева показала четвертый результат (29,28 балла) из десяти фигуристок, в том числе чисто исполнив четверной тулуп, и вышла в полуфинал.

Там Валиева исполнила два четверных тулупа (один с недочетом, второй с падением), два тройных лутца (один в каскаде с тройным тулупом) и каскад двойной флип — ойлер — тройной сальхов (с ошибкой). Это был шестой результат, и в финал она не попала.

Дисквалификация 19-летней Валиевой за триметазидин, обнаруженный в пробе с чемпионата России-2022, закончилась 25 декабря 2025 года. Она возобновила спортивную карьеру под руководством Светланы Соколовской в школе Татьяны Навки (до допинг-скандала она тренировалась у Этери Тутберидзе).

Чемпионат России по прыжкам среди одиночниц выиграла 17-летняя Алиса Двоеглазова.

Также в турнире участвовала серебряный призер Олимпиады в Пекине Александра Трусова, возобновившая спортивную карьеру после рождения сына. Он выбыла в четвертьфинале, сделав четыре тройных прыжка.