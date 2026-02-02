НАВЕРХ
Мощнейшая вспышка произошла на Солнце

Мощнейшая вспышка высшего класса X зафиксирована на Солнце, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

«Бог ты мой! На Солнце вспышка уровня X8.11. Земля еще не в зоне прямых ударов, пока это все, что можем написать», — отмечается в сообщении.

Своего максимума солнечный взрыв достиг 2 февраля в 02.57 по московскому времени. После этого в 03.36 произошла еще одна вспышка высшего класса, однако ее интенсивность оказалась меньше — X2.8

Вспышки на Солнце обозначаются буквами латинского алфавита: A, B, C, M, X. Каждая следующая буква означает увеличение мощности солнечного взрыва в 10 раз. Вспышки уровня X — самые сильные, они способны вызвать значительные геомагнитные бури.

Максимальной вспышкой за всю историю наблюдений считается вспышка Х.28, произошедшая 4 ноября 2003 года.

Наука #Космос
