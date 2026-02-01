Трамп призвал арестовать экс‑президента Обаму

Президент США обвинил своего предшественника в фабрикации обвинений в сотрудничестве с Россией против него. Трамп сказал, что «пришло время заплатить», и призвал арестовать Обаму

Президент США Дональд Трамп призвал арестовать экс-главу Белого дома Барака Обаму, который, по его словам, виновен в фабрикации обвинений в сотрудничестве с Россией против него.

«Это была попытка переворота со стороны Барака Обамы и его приспешников. <...> Пришло время людям заплатить за это: арестовать Обаму сейчас», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Он сообщил, что директор Национальной разведки США Тулси Габбард опубликовала «сотни сенсационных документов по Русскому делу». Со слов Трампа, они доказывают, что Обама лично приказал агентам ЦРУ сфабриковать ложные обвинения.

Габбард ранее заявила, что у Москвы не было ни намерения, ни возможности вмешаться в президентские выборы в США в 2016 году. Она обвинила Обаму и его администрацию в «подавлении воли американского народа» и подрыве демократии».

В 2016 году спецслужбы США обвинили Россию во вмешательстве в американские выборы с целью поддержать кандидатуру Дональда Трампа и очернить его соперницу Хиллари Клинтон.