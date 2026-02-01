НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Трамп призвал арестовать экс‑президента Обаму

Источник:
Sibnet.ru
493 2
Президенты США Дональд Трамп и Барак Обама
Президенты США Дональд Трамп и Барак Обама
Фото: Series: Presidential Photographs, 1/20/2009 - 1/20/2017Collection: Records of the White House Photo Office (Obama Administration), 1/20/2009 - 1/20/2017

Президент США обвинил своего предшественника в фабрикации обвинений в сотрудничестве с Россией против него. Трамп сказал, что «пришло время заплатить», и призвал арестовать Обаму

Президент США Дональд Трамп призвал арестовать экс-главу Белого дома Барака Обаму, который, по его словам, виновен в фабрикации обвинений в сотрудничестве с Россией против него.

«Это была попытка переворота со стороны Барака Обамы и его приспешников. <...> Пришло время людям заплатить за это: арестовать Обаму сейчас», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Он сообщил, что директор Национальной разведки США Тулси Габбард опубликовала «сотни сенсационных документов по Русскому делу». Со слов Трампа, они доказывают, что Обама лично приказал агентам ЦРУ сфабриковать ложные обвинения.

Габбард ранее заявила, что у Москвы не было ни намерения, ни возможности вмешаться в президентские выборы в США в 2016 году. Она обвинила Обаму и его администрацию в «подавлении воли американского народа» и подрыве демократии».

Трампа связали с изнасилованием 13летней девочки

В 2016 году спецслужбы США обвинили Россию во вмешательстве в американские выборы с целью поддержать кандидатуру Дональда Трампа и очернить его соперницу Хиллари Клинтон.

Еще по теме
Медведев заявил, что Зеленскому не сносить головы
Эксперт назвал пять мест, где скоро может полыхнуть война
Россия объявила в розыск бывшего премьера Украины Яценюка
Офис Зеленского уличили в увлечении черной магией
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Путин ввел мораторий на удары по Украине после просьбы Трампа
Власти объяснили изъятие квартиры у легкоатлетки Клишиной
Нейросеть спонтанно основала собственную религию
МТС поднимет тарифы для значительной части абонентов
Обсуждение (2)
Картина дня
Медведев заявил, что Зеленскому не сносить головы
Трамп призвал арестовать экс‑президента Обаму
Эксперт назвал пять мест, где скоро может полыхнуть война
Пятеро подростков погибли в сауне в Кемеровской области
Мультимедиа
Завалило по крышу: Камчатка выкапывается из снега
Невероятные северные сияния. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Топ комментариев

olegsbeglov

Какая-то гусарская у нас операция. Они наших не жалеют, а их нельзя обстреливать. Никто так не воюет....

number10

У них все позиция одна, Россия должна все им делать бесплатно. Даже Зеленский этого придерживается.

DRAGONWAY

Все еще не поняли,что западу верить нельзя.Посмотрим во-что выльется данный жест

pepelmetal

Чипы из стиральных машин творят чудеса