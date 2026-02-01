НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Россия объявила в розыск бывшего премьера Украины Яценюка

Источник:
Sibnet.ru
368 1
Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк
Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк
Фото: Barth /MSC / CC BY 3.0 de

Министерство внутренних дел России объявило бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка в розыск, следует из базы данных ведомства.

Причиной объявления в розыск стало уголовное дело, возбужденное в отношении Яценюка. По какой именно статье разыскивают экс-премьера в материалах МВД Россиии не уточняется.

В 2023-м году Следственный комитет России заочно предъявил обвинения Яценюку в преступлениях, связанных с антитеррористической операцией в Донбассе.

По данным следствия, в результате операции в 2014-2016 годах были ранены и погибли 1382 человека. Среди них — 44 ребенка.

Яценюк занимал пост премьер-министра Украины с февраля 2014 года. В феврале 2016-го работу его правительства признали неудовлетворительной, и он подал в отставку.

Еще по теме
Офис Зеленского уличили в увлечении черной магией
Спецпредставитель российского президента улетел в США
Евросоюз разработал тайный план противодействия Трампу
Опубликован проект новой Конституции Казахстана
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Путин ввел мораторий на удары по Украине после просьбы Трампа
Власти объяснили изъятие квартиры у легкоатлетки Клишиной
МТС поднимет тарифы для значительной части абонентов
Нейросеть спонтанно основала собственную религию
Обсуждение (1)
Картина дня
Офис Зеленского уличили в увлечении черной магией
Трампа связали с изнасилованием 13‑летней девочки
Илон Маск собрался вывести дата‑центры ИИ на орбиту Земли
Ростех представил новейшую РСЗО «Сарма»
Мультимедиа
Завалило по крышу: Камчатка выкапывается из снега
Невероятные северные сияния. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Топ комментариев

senik

А зачем ей квартира в Твери. Она теперь американка и дети ее американцы. Вот и пусть там остается.

se 34

Сейчас она вместе с мужем и двумя детьми живет в Майами. Вот пусть там и остаеться

olegsbeglov

Какая-то гусарская у нас операция. Они наших не жалеют, а их нельзя обстреливать. Никто так не воюет....

rumatam

ну и пусть себе живет в Майами .......