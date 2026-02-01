Россия объявила в розыск бывшего премьера Украины Яценюка

Министерство внутренних дел России объявило бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка в розыск, следует из базы данных ведомства.

Причиной объявления в розыск стало уголовное дело, возбужденное в отношении Яценюка. По какой именно статье разыскивают экс-премьера в материалах МВД Россиии не уточняется.

В 2023-м году Следственный комитет России заочно предъявил обвинения Яценюку в преступлениях, связанных с антитеррористической операцией в Донбассе.

По данным следствия, в результате операции в 2014-2016 годах были ранены и погибли 1382 человека. Среди них — 44 ребенка.

Яценюк занимал пост премьер-министра Украины с февраля 2014 года. В феврале 2016-го работу его правительства признали неудовлетворительной, и он подал в отставку.