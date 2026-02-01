Трампа связали с изнасилованием 13‑летней девочки

Имя президента Соедиенных Штатов Дональда Трампа в опубликованных «файлах Эпштейна» связывается с изнасилованием 13-летней девочки.

Ранее заместитель генпрокурора США Тодд Бланш объявил о завершении публикации материалов по делу финансиста Джеффри Эпштейна. С учетом последней публикации общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов.

В, частности, в документах приведены показания женщины, которая утверждает, что 35 лет назад на организованной Эпштейном вечеринке Трамп якобы принудил 13-летнюю девочку к оральному сексу. Утверждается, что эту же девочку насиловал и сам Эпштейн.

Минюст США указал, что в документах представлена в том числе недостоверная информация, поскольку закон обязал ведомство публиковать все полученные жалобы.

Трамп показал средний палец толпе

Как подсчитали СМИ, в 3 миллионах страниц по делу Эпштейна имя Трампа упоминается более 3 тысяч раз. Но это не означает, что он обвиняется в каких-либо правонарушениях, участвовал в преступлениях Эпштейна или даже знал о них.

В 2019 году Эпштейна обвинили в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации. Ему грозило до 40 лет тюрьмы. Но в том же году его нашли в камере мертвым. Утверждается, что он покончил жизнь самоубийством.