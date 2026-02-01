НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Трампа связали с изнасилованием 13‑летней девочки

Источник:
Sibnet.ru
424 2
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Фото: © The White House

Имя президента Соедиенных Штатов Дональда Трампа в опубликованных «файлах Эпштейна» связывается с изнасилованием 13-летней девочки.

Ранее заместитель генпрокурора США Тодд Бланш объявил о завершении публикации материалов по делу финансиста Джеффри Эпштейна. С учетом последней публикации общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов.

В, частности, в документах приведены показания женщины, которая утверждает, что 35 лет назад на организованной Эпштейном вечеринке Трамп якобы принудил 13-летнюю девочку к оральному сексу. Утверждается, что эту же девочку насиловал и сам Эпштейн.

Минюст США указал, что в документах представлена в том числе недостоверная информация, поскольку закон обязал ведомство публиковать все полученные жалобы.

Трамп показал средний палец толпе

Как подсчитали СМИ, в 3 миллионах страниц по делу Эпштейна имя Трампа упоминается более 3 тысяч раз. Но это не означает, что он обвиняется в каких-либо правонарушениях, участвовал в преступлениях Эпштейна или даже знал о них.

В 2019 году Эпштейна обвинили в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации. Ему грозило до 40 лет тюрьмы. Но в том же году его нашли в камере мертвым. Утверждается, что он покончил жизнь самоубийством.

Еще по теме
Задержан российский разработчик бункера от ядерного удара
Минюст США опубликовал все файлы по делу Эпштейна
Останина потребовала уволить главу Кузбасса за слова о пьяных матерях
Глава Кузбасса косвенно обвинил матерей в гибели младенцев
смотреть все
ЧП #Громкое дело
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Путин ввел мораторий на удары по Украине после просьбы Трампа
Власти объяснили изъятие квартиры у легкоатлетки Клишиной
МТС поднимет тарифы для значительной части абонентов
Нейросеть спонтанно основала собственную религию
Обсуждение (2)
О самом главном
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Стоит ли возвращаться к бывшим
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Как кошки выбирают место для сна
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Все статьи
Мультимедиа
Завалило по крышу: Камчатка выкапывается из снега
Невероятные северные сияния. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Топ комментариев

senik

А зачем ей квартира в Твери. Она теперь американка и дети ее американцы. Вот и пусть там остается.

se 34

Сейчас она вместе с мужем и двумя детьми живет в Майами. Вот пусть там и остаеться

olegsbeglov

Какая-то гусарская у нас операция. Они наших не жалеют, а их нельзя обстреливать. Никто так не воюет....

rumatam

ну и пусть себе живет в Майами .......