Новые поиски пропавшей семьи Усольцевых не дали результата

Повторные двухдневные поиски пропавшей в тайге у поселка Кутурчин в Красноярском крае семьи Усольцевых не принесли результатов, сообщило краевое учреждение «Спасатель».

«Завершился выезд спасателей Красноярского поисково-спасательного отряда на проведение повторных поисков пропавшей семьи в Партизанском районе», —сказано в телеграм-канале учреждения.

Поиски были возобновлены после трехмесячного перерыва. «В течение двух дней спасатели провели обследование обозначенных районов совместно с сотрудниками правоохранительных органов. К сожалению, поиски результатов не дали», — говорится в сообщении.

Семья Усольцевых хотела добраться до «камня желаний»

Супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь 28 сентября 2025 года отправились в туристический поход в урочище Буратинка в окрестностях поселка Кутурчин Партизанского района. Через некоторое время они перестали выходить на связь.

Следственный комитет России приоритетной считает версию несчастного случая.