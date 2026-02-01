Названы самые популярные в России имена новорожденных

Имя София заняло первое место среди женских имен для новорожденных в России по итогам прошлого года. Среди мальчиков лидирует имя Михаил, следует из статистики органов ЗАГС, опубликованной на портале «Реестр ЗАГС».

В пятерку имен-лидеров у девочек также вошли Ева, Анна, Варвара и Василиса, следует из обнародованных данных. Для мальчиков в топ-5 попали имена Александр, Артем, Матвей и Тимофей.

Всего 2025 году именем София назвали 20 864 девочки. Имя Ева получили 18 235 новорожденных, на третьем месте Анна — 17 373.

Имя Михаил для своих детей россияне выбрали 24 671 раз. Вторым по популярности мужским именем стал Александр — 21 861, на третьей позиции Артем — такое имя получили 19 163 малыша.