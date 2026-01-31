НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Фильм недели #Светская хроника

Украинская певица получила российский паспорт

Источник:
ТАСС
274 0
Певица Елка
Певица Елка
Фото: MalinaMusic / CC BY-SA 3.0

Певица Елка (Елизавета Иванцив) отказалась от украинского паспорта и получила российское гражданство.

«Елизавета Иванцив, имевшая гражданство Украины, получила российский паспорт в июне 2024 года», — пишет ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Сразу после этого певица уведомила соответствующие органы о приобретении российского гражданства.

Артистка является уроженкой Закарпатской области. До получения российского паспорта она была зарегистрирована как индивидуальный предприниматель, занимающийся концертной деятельностью.

Елка — восьмикратная обладательница российской музыкальной премии «Золотой граммофон» радиостанции «Русское радио». Среди ее известных хитов «Мальчик-красавчик», «Около тебя», «Лети, Лиза», «Грею счастье», «Прованс».

Еще по теме
Созданные нейросетью песни вошли в российские чарты
Хулио Иглесиас отверг обвинения в секс-насилии над сотрудницами
Певца Хулио Иглесиаса обвинили в секс-насилии
Долина съехала из квартиры в Хамовниках и покинула Россию
смотреть все
Культгид #Музыка
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Путин ввел мораторий на удары по Украине после просьбы Трампа
Власти объяснили изъятие квартиры у легкоатлетки Клишиной
МТС поднимет тарифы для значительной части абонентов
Красивое астрономическое явление увидят россияне
Обсуждение (0)
Картина дня
Евросоюз разработал тайный план противодействия Трампу
Частичный шатдаун объявлен в США
Минюст США опубликовал все файлы по делу Эпштейна
Задержан российский разработчик бункера от ядерного удара
Топ комментариев

senik

А зачем ей квартира в Твери. Она теперь американка и дети ее американцы. Вот и пусть там остается.

se 34

Сейчас она вместе с мужем и двумя детьми живет в Майами. Вот пусть там и остаеться

olegsbeglov

Какая-то гусарская у нас операция. Они наших не жалеют, а их нельзя обстреливать. Никто так не воюет....

rumatam

ну и пусть себе живет в Майами .......