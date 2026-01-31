Украинская певица получила российский паспорт

Певица Елка (Елизавета Иванцив) отказалась от украинского паспорта и получила российское гражданство.

«Елизавета Иванцив, имевшая гражданство Украины, получила российский паспорт в июне 2024 года», — пишет ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Сразу после этого певица уведомила соответствующие органы о приобретении российского гражданства.

Артистка является уроженкой Закарпатской области. До получения российского паспорта она была зарегистрирована как индивидуальный предприниматель, занимающийся концертной деятельностью.

Елка — восьмикратная обладательница российской музыкальной премии «Золотой граммофон» радиостанции «Русское радио». Среди ее известных хитов «Мальчик-красавчик», «Около тебя», «Лети, Лиза», «Грею счастье», «Прованс».