НАВЕРХ
Актуальная тема
Человек и космос
Актуальная тема
Человек и космос
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Меркурий окружили таинственные плазменные волны

Источник:
Phys.org
262 0

Международная группа ученых зафиксировала таинственные плазменные волны в магнитосфере Меркурия, которые излучают в слышимом диапазоне. Статья исследователей опубликована порталом Phys.org.

Планета Меркурий
Планета Меркурий
Фото: © ESA

Феномен на орбите Меркурия, напоминающий щебет птиц, зарегистрировали с помощью инструмента Plasma Wave Investigation на борту аппарата Mio миссии BepiColombo, который совершил шесть пролетов мимо планеты в период с 2021 по 2025 год.

Такие электромагнитные волны возникают, когда электроны резонируют с плазменными волнами внутри магнитосферы. Их неофициальное название — «плазменный хор», они характеризуются повышением и понижением слышимых частот.

При этом у Меркурия почти нет магнитного поля, так как планета расположена слишком близко к Солнцу. Плазменные волны удалось зафиксировать только в так называемом «секторе рассвета», а сам рассвет на Меркурии происходит лишь раз в два года.

Исследователи отмечают, что «плазменный хор» — первое надежное свидетельство интенсивной электронной активности на Меркурии, самой близкой к Солнцу планеты, которая постоянно находится под экстремальным воздействием звезды.

Тема: Человек и космос
Зафиксировано самое мощное в Солнечной системе извержение вулкана
Красивое астрономическое явление увидят россияне
Древняя черная дыра нарушила законы физики
Марсоход сфотографировал древний пляж Красной планеты
смотреть все
Наука #Космос
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Путин ввел мораторий на удары по Украине после просьбы Трампа
Власти объяснили изъятие квартиры у легкоатлетки Клишиной
МТС поднимет тарифы для значительной части абонентов
Красивое астрономическое явление увидят россияне
Обсуждение (0)
Картина дня
Спецпредставитель российского президента улетел в США
Евросоюз разработал тайный план противодействия Трампу
Частичный шатдаун объявлен в США
Минюст США опубликовал все файлы по делу Эпштейна
О самом главном
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Стоит ли возвращаться к бывшим
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Как кошки выбирают место для сна
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Все статьи
Мультимедиа
Завалило по крышу: Камчатка выкапывается из снега
Невероятные северные сияния. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Самое обсуждаемое
35
Путин ввел мораторий на удары по Украине после просьбы Трампа
17
Путин пообещал помощь в восстановлении Сирии
15
Путин рассказал о просьбах прекратить удары по инфраструктуре Украины
14
Кадыров выступил против переговоров с Украиной
14
Трамп объявил чрезвычайное положение в США из‑за «угроз Кубы»