Меркурий окружили таинственные плазменные волны

Международная группа ученых зафиксировала таинственные плазменные волны в магнитосфере Меркурия, которые излучают в слышимом диапазоне. Статья исследователей опубликована порталом Phys.org.

Планета Меркурий Фото: © ESA

Феномен на орбите Меркурия, напоминающий щебет птиц, зарегистрировали с помощью инструмента Plasma Wave Investigation на борту аппарата Mio миссии BepiColombo, который совершил шесть пролетов мимо планеты в период с 2021 по 2025 год.

Такие электромагнитные волны возникают, когда электроны резонируют с плазменными волнами внутри магнитосферы. Их неофициальное название — «плазменный хор», они характеризуются повышением и понижением слышимых частот.

При этом у Меркурия почти нет магнитного поля, так как планета расположена слишком близко к Солнцу. Плазменные волны удалось зафиксировать только в так называемом «секторе рассвета», а сам рассвет на Меркурии происходит лишь раз в два года.

Исследователи отмечают, что «плазменный хор» — первое надежное свидетельство интенсивной электронной активности на Меркурии, самой близкой к Солнцу планеты, которая постоянно находится под экстремальным воздействием звезды.