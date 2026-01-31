НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Презервативы начнут делать из одуванчиков

Источник:
Metro
425 0
Одуванчики
Фото: © Sibnet.ru

Британская компания QuberTech представила проект по использованию одуванчиков в качестве альтернативного источника натурального каучука, который применяется в производстве презервативов.

Одуванчик содержит латекс — молочно-белый сок, аналогичный тому, который получают из каучукового дерева Hevea brasiliensis. Сейчас почти весь мировой объем каучука производится в странах Юго-Восточной Азии и Западной Африки.

Отмечается, что это делает отрасль уязвимой к климатическим изменениям, логистическим сбоям и геополитическим рискам. Специалисты компании намерены использовать метод редактирования генов, чтобы повысить урожайность одуванчиков.

Кроме этого, генетические изменения позволят увеличить размер корневой системы, сократить цикл роста и повысить содержание латекса. В отличие от классической генетической модификации, редактирование не предполагает внедрения ДНК других видов, пишет Metro.

Одуванчики уже рассматривались как источник каучука во время Второй мировой войны, однако из-за низкой продуктивности идея тогда была признана экономически нецелесообразной. Современные биотехнологии могут изменить эту оценку.

Пилотный этап стартует в течение года, в случае успеха планируется создание участка площадью около двух гектаров, способного производить до 3 тысяч тонн каучука. На промышленный уровень технологию рассчитывают вывести к 2029 году.

Еще по теме
Часы Судного дня приблизились к «ядерной полуночи»
Почему человек разговаривает во сне
Ученые оценили угрозу найденных на Байкале ДНК-вирусов
Китай придумал способ зажечь «искусственное солнце» на Земле
смотреть все
Наука #Наука
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Путин ввел мораторий на удары по Украине после просьбы Трампа
Власти объяснили изъятие квартиры у легкоатлетки Клишиной
МТС поднимет тарифы для значительной части абонентов
Красивое астрономическое явление увидят россияне
Обсуждение (0)
О самом главном
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Стоит ли возвращаться к бывшим
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Как кошки выбирают место для сна
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Все статьи
Мультимедиа
Завалило по крышу: Камчатка выкапывается из снега
Невероятные северные сияния. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Самое обсуждаемое
34
Путин ввел мораторий на удары по Украине после просьбы Трампа
17
Путин пообещал помощь в восстановлении Сирии
15
Путин рассказал о просьбах прекратить удары по инфраструктуре Украины
14
Кадыров выступил против переговоров с Украиной
14
Трамп объявил чрезвычайное положение в США из‑за «угроз Кубы»