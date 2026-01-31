Презервативы начнут делать из одуванчиков

Британская компания QuberTech представила проект по использованию одуванчиков в качестве альтернативного источника натурального каучука, который применяется в производстве презервативов.

Одуванчик содержит латекс — молочно-белый сок, аналогичный тому, который получают из каучукового дерева Hevea brasiliensis. Сейчас почти весь мировой объем каучука производится в странах Юго-Восточной Азии и Западной Африки.

Отмечается, что это делает отрасль уязвимой к климатическим изменениям, логистическим сбоям и геополитическим рискам. Специалисты компании намерены использовать метод редактирования генов, чтобы повысить урожайность одуванчиков.

Кроме этого, генетические изменения позволят увеличить размер корневой системы, сократить цикл роста и повысить содержание латекса. В отличие от классической генетической модификации, редактирование не предполагает внедрения ДНК других видов, пишет Metro.

Одуванчики уже рассматривались как источник каучука во время Второй мировой войны, однако из-за низкой продуктивности идея тогда была признана экономически нецелесообразной. Современные биотехнологии могут изменить эту оценку.

Пилотный этап стартует в течение года, в случае успеха планируется создание участка площадью около двух гектаров, способного производить до 3 тысяч тонн каучука. На промышленный уровень технологию рассчитывают вывести к 2029 году.