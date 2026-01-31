Запад предсказал новую гонку вооружений

Безудержная гонка ядерных вооружений начнется между США и Россией в случае отказа от продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Срок действия соглашения истекает 5 февраля. Документ вступил в силу в 2011 году на десятилетний срок с правом однократного продления еще на пять лет. Он ограничивает число стратегических вооружений, пишет Reuters.

В частности, стороны согласовали ограничение развернутых ядерных боезарядов — до 1500 единиц, а межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подлодок и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев — до 700.

Москва в 2023 году приостановила участие в договоре, пообещав соблюдать количественные ограничения. Кремль подчеркнул, что заключение нового договора потребует учета совокупного ударного потенциала всего блока НАТО.

США и Россия являются лидерами по размеру ядерного арсенала, на них приходится свыше 90% всего ядерного оружия в мире. На январь 2025 года, у России было 4309 боеголовок, у США — 3700. В арсенале Китая примерно 600 боеголовок.