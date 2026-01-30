НАВЕРХ
МИД России назвал вопиющим заявление генсека ООН о Крыме и Донбассе

Источник:
РИА Новости
Генсек ООН Антониу Гутерреш
Генсек ООН Антониу Гутерреш
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики / CC BY 4.0

Слова генсека ООН Антониу Гутерреша об отсутствии у жителей Крыма и Донбасса права на самоопределение говорят о предвзятости организации, заявил замглавы МИД Дмитрий Любинский.

Гутерреш накануне заявил, что, в отличие от Гренландии, к Крыму и Донбассу принцип самоопределения народов неприменим. Он считает, что в этой ситуации преобладает принцип территориальной целостности.

«Это высказывание не лезет ни в какие рамки и свидетельствует о предвзятости секретариата ООН и его структур. <...> Это заявление вопиющего характера», — сказал РИА Новости Любинский.

Позицию генсека ООН раскритиковал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он поинтересовался, кто дал право Гуттеришу по-своему трактовать Устав ООН.

Он напомнил, что на Сан-Францисской конференции 1945 года было признано, что ни один орган ООН не может давать обязательного для всех государств-членов толкования устава, отметил зампред Совбеза России.

«Видимо, в секретариате ООН уже так напуганы Советом мира (президента США Дональда Трампа — прим.ред), что боятся остаться без работы. Иначе зачем лизать так глубоко, товарищи?» — написал Медведев в своем телеграм-канале.

