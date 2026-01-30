НАВЕРХ
Самые высокие сугробы отмечены в трех регионах России

ТАСС
Машины в снегу
Наибольшая высота снежного покрова зафиксирована в Камчатском, Хабаровском и Красноярском краях, свидетельствуют данные центра погоды «Фобос».

В Камчатском крае снежный покров достигает 144 сантиметров, а в некоторых местах — 168 сантиметров. В Хабаровском крае он составляет до 134 сантиметров. Вблизи Дудинки в Красноярском крае — 103 сантиметров, приводит ТАСС данные «Фобос».

В Магаданской области снеговая масса местами равна 99 сантиметров, в северной части республики Коми — 87 сантиметров, в Алтайском крае — 79 сантиметров. В Ненецком автономном округе и Новосибирской области — 66 сантиметров, в Нижегородской — 64 сантиметров, в Ивановской области — 57 сантиметров, а в Тульской и Калужской — по 56 сантиметров.

В Ростовской области уровень снежного покрова колеблется от 10 до 20 сантиметров. В Санкт-Петербурге — 16–18 сантиметров, в Псковской области — от 7 до 49 сантиметров, в Астрахани — 12 сантиметров, в Волгограде — 11 сантиметров, в Ставрополе — 10 сантиметров.

На южном побережье Крыма и в Майкопе снега чуть больше — по четыре сантиметра, уточнил «Фобос».

